مركز الاستدامة والابتكار لـ«كهرباء دبي» يدعم ريادة الإمارة في الطاقة المتجددة

يسهم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز ريادة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المستدامة من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والدورات التدريبية العلمية والمهنية والمسابقات التفاعلية للأفراد، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية والشركات الناشئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن الهيئة تدعم القفزات الهائلة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في مجال الاستدامة، وتعزيز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة يؤدي دوراً جوهرياً في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

كما أكد أن المركز يدعم التزام دبي بالاستدامة والابتكار والجهود الرامية لجعل الإمارة مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

ويعتبر حاضنة عالمية للابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، ويؤدي دوراً محورياً في رفع مستوى الوعي حول الاستدامة والمبادرات الخضراء في دبي، وتعريف آلاف الزوار من الجمهور والطلاب والوفود رفيعة المستوى على أحدث الابتكارات في مجال الاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة.

وقال: يعمل المركز على تمكين المهتمين والمختصين وصقل مهاراتهم ومعارفهم، والارتقاء بروح القيادة لديهم، مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية، ليكونوا مساهمين فاعلين في استشراف وصناعة مستقبل الطاقة المتجددة.

وأطلق المركز حتى الآن 9 دورات تدريبية احترافية تخرج منها أكثر من 220 مشاركاً بشهادات معتمدة».

من ناحيته، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يلتزم مركز الاستدامة والابتكار بتوطيد أواصر التعاون بين مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص والأفراد لتعزيز الابتكارات في مجال الاستدامة. وبات المركز وجهة مثالية للمهتمين بتوسيع معارفهم وخبراتهم الفنية والعملية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة».

شهادات مهنية

ويعد برنامج الشهادات المهنية جزءاً من جهود المركز لتوفير برامج شاملة تواكب التوجهات الناشئة والتحديات المتسارعة وجسر الفجوة بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية، علاوة على تعزيز قدرات الجيل الجديد من المهنيين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة للمساهمة الفاعلة في إحداث التغيير الإيجابي.

ويهدف البرنامج التدريبي «الشهادات المهنية الدولية في إعداد مديري الاستدامة» الذي أطلقه مركز الاستدامة والابتكار بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي»، إلى صقل مهارات المشاركين المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإدارة الاستدامة في مختلف تخصصات العلوم الطبيعية، والأعمال التجارية، أو التخصصات ذات الصلة.

ويعمل البرنامج على تأهيل المشاركين وتمكينهم لتحسين أدائهم في مجال الاستدامة وتحقيق الاستراتيجيات والأهداف المرجوة، من خلال التركيز على جوانب عدة، منها: تطوير إدارة فاعلة ومستدامة، إدارة سلاسل التوريد بفاعلية، دورة الحياة والبصمة الكربونية، استراتيجية الاستدامة وترسيخها في المؤسسة، أهمية وقيمة وفرص إعداد تقارير الاستدامة، وأساسيات إعداد تقارير الاستدامة.

وسيحصل المشاركون بعد استكمال التدريب والامتحان على شهادة مهنية.

معايير دولية

ينظم مركز الاستدامة والابتكار بالتعاون مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، دورات تدريبية مكثفة حول العوامل الأساسية التي تلعب دوراً حاسماً في ضمان تطوير وتسليم مشروع طاقة متجددة وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة.

ويحصل خريجو البرنامج على «شهادة المعايير الدولية: التحليل المالي لمشاريع الطاقة المتجددة».

وتستهدف الدورات حاملي درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الهندسة الميكانيكية/ الكهربائية أو مجالات هندسية أخرى، والاحترافيين الحاصلين على شهادة جامعية في التمويل والمتخصصين في تمويل المشاريع وتقييم مشاريع الطاقة المتجددة.

وتتيح الدورات للمشاركين اكتساب المهارات والثقة المطلوبة لتطوير نموذج مالي متكامل لمشاريع الطاقة المتجددة يشمل التخطيط والاستثمار وتحليل الجوانب المالية.

مصمم أنظمة

ينظم مركز الاستدامة والابتكار الدورة التدريبية «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة» بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي» لتطوير الكفاءات الفنية في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة.

وتهدف الدورات إلى التعريف بالأنظمة والمحطات الشمسية الكهروضوئية وسبل تصميمها وتركيبها واختبارها وصيانتها وطرق تقييم مشاريعها اقتصادياً.

يحصل المنتسبون ممن استكملوا التدريب واجتازوا الامتحان على شهادات في كفاءة تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

شباب الطاقة النظيفة

ويعد برنامج «شباب الطاقة النظيفة» أحد المبادرات الرائدة التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين والقادة في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة.

يشتمل البرنامج على مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما في ذلك ورش العمل التدريبية التي تركز على أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الطاقة المتجددة، والجلسات التعليمية المتخصصة التي تقدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء في القطاع، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية إلى محطات الطاقة الشمسية والمشاريع المستدامة الكبرى في دولة الإمارات.

وعلى مدار أربع دورات، شهد البرنامج تخريج 105 منتسبين من المواهب وقادة الشباب من مختلف الجامعات الإماراتية.

التواصل من أجل الطاقة النظيفة

يهدف البرنامج إلى إتاحة المجال أمام المبتكرين وأصحاب الإنجازات والأساتذة المتخصصين في الطاقة النظيفة لعرض نجاحاتهم في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وتبادل المعارف ورفع مستوى وعي المجتمع حول أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال.

وقد شهد البرنامج منذ انطلاقه عقد 37 ندوة وحلقة نقاشية حضرها أكثر من 2000 مشارك من مختلف القطاعات، مما يعكس دوره في تعزيز التواصل وتبادل الأفكار لدفع عجلة الابتكار في الطاقة المستدامة.

ينظم مركز الاستدامة والابتكار كذلك عدداً من المسابقات التي تهدف إلى تشجيع الطلاب والشباب على الابتكار، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة. ومن بين المسابقات التي نظمها المركز:

هاكاثون الطاقة النظيفة

ينظم المركز مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة»، التي تعتبر منصة رائدة تجمع بين العقول المبدعة من مختلف الفئات، بما في ذلك المبتكرين، وطلاب الجامعات، والخبراء المتخصصين في مجالات الابتكارات المستدامة.

وشهدت المسابقة خلال دورتين متتاليتين مشاركة أكثر من 100 مشارك من خلفيات علمية ومهنية متنوعة، يعملون بشكل تعاوني على تطوير حلول إبداعية لمواجهة التحديات في مجالات الطاقة النظيفة، البيئة الحضرية، التحول الرقمي، ونمط الحياة المستدام.

مسابقة «الملهمين الصغار»

تهدف مسابقة «الملهمين الصغار» إلى رفع مستوى وعي طلاب المدارس من الصف الرابع إلى الثاني عشر حول الطاقة الشمسية وتقنياتها ودورها في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وتحفيزهم على ابتكار سبل لاستخدام الطاقة الشمسية في حياتنا اليومية، بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي.

وتتم عملية المشاركة في المسابقة من خلال تصوير مقطع فيديو مدته 90 ثانية حول كيفية استخدام الطاقة الشمسية لتعزيز أسلوب نمط حياة واعٍ ومستدام، وقد حظيت المسابقة بتفاعل أكثر من 200 مشارك عبر 4 دورات.

معرض مبتكر

نظم مركز الاستدامة والابتكار معرض «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة» الذي جمع أبرز الخبراء والمهنيين في قطاع الطاقة النظيفة.

وأتاح المعرض الفرصة أمام 15 من أهم رواد الأعمال والمختصين، ومنهم لاعبون رئيسيون من السوق المحلي والعالمي، لعرض أحدث الحلول والابتكارات التي تشكل المستقبل الواعد لتقنيات الطاقة المتجددة.

واشتمل المعرض على مجموعة واسعة من المشاريع المبتكرة التي تغطي مستقبل الهيدروجين الأخضر، التنقل الكهربائي، التحول الرقمي والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى حلول الطاقة الشمسية، وتقنيات تخزين الطاقة.

يوفر مركز الابتكار تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.