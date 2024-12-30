دبي وجهة الاستثمارات المستقبلية

تشهد دبي نشاطاً ملحوظاً في مجال التمويل عبر قطاعات رئيسية مثل إعادة تدوير الألمنيوم، وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الغامرة، والخدمات المصرفية في عصر «ويب 3»، حيث تواصل بيئة الأعمال في الإمارة ازدهارها؛ إذ تحتل الاستدامة والابتكار والتقنيات المتطورة مكانة بارزة في المشهد الأسبوع الماضي. وتؤكد هذه التطورات التزام دبي بالنمو المستدام والتقدم التكنولوجي، ما يعزز مكانتها وجهة عالمية للاستثمارات المستقبلية.

وتعكس التطورات التمويلية الأخيرة في دبي الالتزام بالاستدامة والابتكار التكنولوجي والتوسع العالمي.

وتسلط مبادرات مثل التمويل الأخضر لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، واستثمارات تطبيق Vuz، وإنجازات كليكل الريادية في «ويب3»، الضوء على دبي بوصفها مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية.

الإمارات العالمية للألمنيوم

قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بخطوة استراتيجية لدخول السوق الأمريكية من خلال الاستحواذ على 80% من شركة سبيكترو ألويز، وهي من أبرز المصاهر المتخصصة في الألمنيوم المعاد تدويره ومقرها مينيسوتا.

ومُوّلت عملية الاستحواذ عبر تسهيل قرض أخضر، يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة الذي أطلق في يونيو 2024 لدعم جهود إزالة الكربون.

وأشار عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى أهمية إعادة التدوير لتلبية الطلب العالمي المتوقع على الألمنيوم، الذي قد يرتفع بنسبة 80% بحلول عام 2050.

وتأتي هذه الجهود لتعزز مكانة الشركة كطرف مسؤول في الصناعة، من خلال مشاريعها منخفضة الكربون وحلولها المالية المبتكرة.

وحصل تطبيق التواصل الاجتماعي Vuz، الذي يتخذ من دبي مقراً له، على تمويل جديد من الذراع الاستثمارية الخاصة لمؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي. ويوفر التطبيق طرقاً مبتكرة للتفاعل والمشاركة بين المستخدمين من خلال تقنيات افتراضية متقدمة.

وسيُستخدم التمويل لدعم خطط التوسع الطموحة للتطبيق، ما يعزز من قدراته التقنية.

يتم هذا الاستثمار بدعم من صندوق دبي للمستقبل، ما يعكس التزام المنطقة بتطوير حلول تقنية مبتكرة تعزز الاتصال الرقمي.

وأعلنت شركة كليكل العالمية «Klickl» في الخدمات المصرفية عبر «ويب 3» ومقرها الإمارات، عن إغلاق جولة تمويل من الفئة «A» بقيمة 25 مليون دولار، ما رفع قيمتها السوقية إلى 125 مليون دولار.

وقادت الجولة التمويلية «ويب 3 بورت فاونديشن»، و«آبتوس لابس»، حيث تهدف الشركة إلى توسيع خدماتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل مبادراتها في الربع الأخير من 2024 إطلاق «كليكل لابس» للتعاون الاستراتيجي في مجال المدفوعات الرقمية، و«كليكل فاونديشن»، لتعزيز الاستثمارات في نظام «ويب 3» البيئي.