سيارة كهربائية من مواد مُعاد تدويرها

من مشغله الصغير في فريتاون عاصمة سيراليون يعمل جيمس سامبا على نموذج أولي لسيارة كهربائية مصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها. في ساعة الذروة يطغى في شوارع عاصمة سيراليون مشهد ازدحام الحافلات الصغيرة، والدراجات النارية، وسيارات الأجرة، والدراجات ذات العجلات الثلاث، التي تسمى «كيكي»، مساهمة كلها في تلوث الهواء.

بعد وفاة عمه، الذي يقول سامبا، إنه قضى جراء إصابته بمرض في الجهاز التنفسي نتيجة استنشاقه انبعاثات سامة من المركبات، خطرت في بال الطالب البالغ 23 عاماً فكرة ابتكار «كيكي»، يعمل بالطاقة الكهربائية. يقول سامبا: «أردت إنقاذ الأشخاص الآخرين، وتجنيبهم الوفاة، بسبب أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن تلوث الهواء».

تشبه مركبته الكهربائية الوردية، المصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها، عربة غولف صغيرة، وباتت تتجوّل حالياً في شوارع فريتاون، وتهدف مبادرته إلى توفير بديل بيئي للمركبات التي تعمل بالوقود. تسجل سنوياً 4,2 ملايين حالة وفاة مبكرة، بسبب تلوث الهواء، بحسب منظمة الصحة العالمية.