تشارك شركة لوتاه للوقود الحيوي (Lootah Biofuels) في معرض دبي الدولي للقوارب، حيث تسلط الضوء على دورها الرائد في تطوير وتوفير حلول الوقود الحيوي المستدام، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في القطاع البحري، بما يدعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتُعد «لوتاه للوقود الحيوي» من الشركات المتخصصة في إنتاج وتوريد الوقود الحيوي، إذ تعتمد على إعادة تدوير الزيوت المستعملة، بما في ذلك زيوت الطهي، وتحويلها إلى وقود حيوي عالي الجودة يمكن استخدامه بديلاً مستداماً للوقود التقليدي. وتسهم هذه العملية في الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الأثر البيئي لقطاعات النقل والطاقة.

وخلال مشاركتها في المعرض، تستعرض الشركة الإمكانات الواعدة لاستخدام الوقود الحيوي في تشغيل اليخوت والقوارب، مؤكدة قدرة هذه الحلول المستدامة على تلبية متطلبات الأداء والكفاءة التشغيلية في القطاع البحري، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

كما تمثل المشاركة منصة مهمة للتواصل مع الخبراء والمتخصصين في الصناعة البحرية، وتبادل الخبرات والمعارف، واستكشاف فرص التعاون والشراكات مع الجهات المهتمة بتبني حلول وقود صديقة للبيئة ومسؤولة تجاه المناخ.

وقال سعيد طارق هلال لوتاه، مدير تطوير الأعمال في لوتاه للوقود الحيوي: «نؤمن في «لوتاه للوقود الحيوي» بأن الاستدامة تبدأ من اليوم، وأن تحويل الموارد المستعملة إلى مصادر طاقة مفيدة يمثل خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ونسعى من خلال مشاركتنا في معرض دبي الدولي للقوارب إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقود الحيوي ودوره في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة».

من جانبها، أكدت شوق أحمد الكعبي، مدير العلاقات الحكومية في الشركة، أن المشاركة في المعرض تعكس التزام «لوتاه للوقود الحيوي» بدعم المبادرات البيئية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع البحري، بما يسهم في تسريع تبني حلول الطاقة النظيفة في المنطقة.

وتواصل «لوتاه للوقود الحيوي» جهودها لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتؤكد مكانتها شريكاً رئيساً في مسيرة الاستدامة والاقتصاد الدائري في الإمارات.