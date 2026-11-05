الجرافين الإسفنجي يطيل عمر بطاريات الليثيوم



يواجه العلماء تحدياً كبيراً في تطوير بطاريات ليثيوم أيون، المستخدمة في الهواتف والسيارات الكهربائية، لتصبح أكثر كفاءة وأطول عمراً؛ إذ تكمن المشكلة في أن زيادة سعة البطارية ومكوناتها تعوق حركة الكهرباء وأيونات الليثيوم بداخلها وتجعلها أبطأ.



ولحل هذه المعضلة، نجح فريق بحثي في التوصل إلى ابتكار واعد نُشرت تفاصيله في دورية «أدفانسد إنرجي ماتيريالز» حيث اعتمد الباحثون على إضافة كمية قليلة من مادة تُعرف بـ «الجرافين الإسفنجي» إلى البطاريات.



وتعمل هذه المادة كشبكة ثلاثية الأبعاد بفضل بنيتها المسامية، ما يسمح بتدفق الإلكترونات والأيونات بحرية وسرعة كبرى داخل البطارية.



هذا التعديل البسيط لم يعالج مشكلة بطء الشحن فحسب، بل زاد من كثافة الطاقة وقوتها بشكل ملحوظ.