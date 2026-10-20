النمسا توظف الطاقة الشمسية لخفض انبعاثات النقل

يشهد قطاع النقل البري في النمسا، استخداماً متزايداً لتقنيات الطاقة الشمسية المتجددة، عن طريق دمج الخلايا الكهروضوئية في شاحنات ومقطورات النقل الكهربائية، بهدف خفض استهلاك الطاقة وتقليص الانبعاثات الملوثة للبيئة.



ساهم التقدم التكنولوجي في تطوير وتصنيع ألواح شمسية خفيفة الوزن قابلة للتركيب على أسطح الشاحنات والمقطورات، وتحويل المساحات الكبيرة المتحركة غير المستغلة، إلى مصادر إضافية لتوليد الكهرباء أثناء عمل المركبات، لتوفير الطاقة اللازمة لعمل أنظمة التبريد والتكييف والمعدات الكهربائية.



أظهرت نتائج أبحاث أنظمة الطاقة الشمسية، ضمن المشروع البحثي الأوروبي «Sloar Moves»، أن هذه التقنية تخفض اعتماد المركبات الكهربائية على محطات الشحن الثابتة بنسبة تصل إلى 15%، فيما يمكن أن تقلص استهلاك وقود الشاحنات الثقيلة، بحمولة نحو 40 طناً، بنحو 5%.

