طريقة مبتكرة لتطوير الخلايا الشمسية



طور فريق علمي بقيادة باحثين من جامعة كاليفورنيا طريقة مبتكرة لصناعة جيل واعد من الخلايا الشمسية لجعلها أكثر كفاءة، وأطول عمراً، وأقل تكلفة.



وتعتمد التقنية الجديدة على إضافة أملاح معينة أثناء عملية التصنيع لتكوين حالة سائلة مؤقتة.



ويسمح هذا السائل لبلورات المادة بالنمو بحرية لتصبح أكبر حجماً وأكثر انتظاماً، وهو ما يقضي على العيوب الهيكلية الدقيقة التي كانت تتسبب عادة في هدر الطاقة الشمسية الملتقطة وتقليل كفاءة الألواح عند تكبير حجمها.



وأثبتت التجارب نجاحاً باهراً؛ إذ حققت هذه الخلايا كفاءة عالية في توليد الكهرباء تراوحت بين 24 % و26 %، وحافظت على أدائها القوي بعد شهرين من التشغيل المتواصل.



ووفقاً لنتائج الدراسة التي نُشرت تفاصيلها في مجلة «ساينس»، يمهد هذا الابتكار الطريق لإنتاج ألواح شمسية متطورة على نطاق واسع وبأسعار اقتصادية.