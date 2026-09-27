مبادرة لتمكين باحثة إماراتية من قيادة أبحاث الزراعة المستدامة

أعلن المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، إطلاق «كرسي إكبا للزراعة المستدامة والقادرة على الصمود»، كمبادرة بحثية تهدف إلى تمكين باحثة إماراتية من قيادة أبحاث متعددة التخصصات لمدة عامين، وتطوير حلول علمية وتطبيقية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية والطبيعية في دولة الإمارات.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، تأكيداً لدور المرأة الإماراتية في البحث العلمي والابتكار، وحرص «إكبا» على توفير مسارات تمكّن الكفاءات الوطنية من قيادة مشاريع بحثية نوعية تتصل بأولويات الدولة وتحدياتها المستقبلية.

ومن المقرر أن يفتح المركز باب التقديم للدورة الأولى في يناير 2027، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن شروط المشاركة ومعايير الاختيار وآلية التقديم.

ويركز البرنامج على أبرز التحديات التي تواجه الزراعة في دولة الإمارات والبيئات الجافة والشحيحة بالمياه، وفي مقدمتها إدارة التربة والأراضي، والمياه ومصادرها البديلة، والملوحة، والمحاصيل ونظم الإنتاج القادرة على الصمود، والتقنيات الزراعية الناشئة.

ولا يقتصر البرنامج على الجانب البحثي، بل يستهدف تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، وإنتاج أدلة علمية يمكن أن تسهم في دعم تطوير السياسات الزراعية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

آفاق واسعة

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»: «فتح دعم القيادة الرشيدة آفاقاً واسعة للمرأة الإماراتية في البحث العلمي والابتكار. ونحرص في إكبا على دعم الباحثات الإماراتيات لقيادة أبحاث تستجيب لأولويات الدولة، وتعزز حضورهن في المشهد العلمي العالمي».

وأضافت: «إن ترابط التحديات المناخية والبيئية والاقتصادية والجيوسياسية، وتسارع التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يتطلبان الاستثمار في البحث والابتكار وبناء قدرات وطنية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد».

خبرة ممتدة

وأشارت إلى أن المبادرة تستند إلى خبرة «إكبا» الممتدة لأكثر من ربع قرن، وما يمتلكه المركز من خبرات علمية ومرافق بحثية وشبكات وشراكات وطنية ودولية، بما يوفر للباحثة المختارة بيئة متكاملة لقيادة أبحاث نوعية وتحويل المعرفة والابتكار إلى أثر ملموس.

ويتيح البرنامج للباحثة الاستفادة من مرافق «إكبا» البحثية، والعمل إلى جانب خبراء المركز وشركائه على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى فرص الإرشاد العلمي، وتبادل الخبرات، والتعاون بين مختلف التخصصات.