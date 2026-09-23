إعادة تدوير 22 ألف كرة رياضية

نجح طلاب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تحقيق رقم قياسي عالمي، بعد جمع أكثر من 22 ألف كرة تنس و«بيكل بول» لإعادة تدويرها، بوزن إجمالي بلغ نحو 1213 كيلوغراماً، حسب ما ذكر موقع «غينيس».

واستمرت جهود جمع الكرات نحو ثمانية أشهر، من خلال وضع حاويات في ملاعب محلية لإتاحة التخلص منها بطريقة صديقة للبيئة.

وجاءت المبادرة بقيادة منظمة «أناذر باونس» الطلابية، بالتعاون مع منظمة «هابتس أوف وست» غير الربحية، بهدف الحد من النفايات الناتجة عن الرياضات التي تستخدم الكرات المطاطية.

وقال منظمو المبادرة إن المشروع بدأ فكرة مدرسية بعد ملاحظة الكميات الكبيرة من الكرات التي يتم التخلص منها أسبوعياً، قبل أن يتحول إلى حملة مجتمعية واسعة.

ومن المقرر إعادة استخدام الكرات في تصنيع كرات جديدة، بدلاً من إرسالها إلى مكبات النفايات، حيث قد يستغرق تحلل المطاط أكثر من 400 عام.