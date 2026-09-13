«كهرباء دبي» تعيد تدوير 1.41 مليون عبوة



أعاد موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من عام 2026 تدوير نحو 119 ألف عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم باستخدام آلات إعادة التدوير الذكية التي توفرها الهيئة في عدد من مبانيها وترتبط بتطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين، حيث يحصل الموظف على نقاط مقابل كل عملية إعادة تدوير، ما يؤهله للمشاركة في السحوبات الشهرية والفوز بجوائز قيّمة.

ومنذ إطلاق المبادرة وتركيب آلات التدوير الذكية في أكتوبر 2022 وحتى نهاية النصف الأول من 2026، أعاد موظفو الهيئة تدوير أكثر من 1.41 مليون عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم.