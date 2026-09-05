اتفاقية لإنشاء محطة شمسية بقدرة 1.9 ميغاواط في «كيزاد»

شهد اليوم الثالث من الدورة الخمسين لمعرض الشرق الأوسط للطاقة حوارات وفعاليات ركزت على دور الكفاءات البشرية والابتكار والشراكات في دفع تحول قطاع الطاقة، إلى جانب الإعلان عن صفقات ومشروعات جديدة، واستعراض حلول متقدمة في التخزين والشبكات والطاقة الرقمية.

وشهد المعرض توقيع شركة «Union Iron & Steel UIS» الإماراتية، المتخصصة في تصنيع قضبان حديد التسليح، اتفاقية مع «Yellow Door Energy» لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.9 ميغاواط ذروة على أسطح منشأة التصنيع التابعة للشركة في «ICAD I» ضمن مجمع كيزاد في أبوظبي.

ومن المقرر أن يضم المشروع نحو 3 آلاف لوح شمسي على مساحة 15 ألف متر مربع من الأسطح، على أن تنتج المحطة، بعد بدء تشغيلها، نحو 3 ملايين كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة خلال عامها الأول، وتسهم في تجنب أكثر من 930 ألف كيلوغرام من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن يكتمل المشروع بحلول صيف 2027.

وتضمنت فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة جلسة «Power by Her»، إحدى مبادرات «inD» بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة ممثلين عن الوزارة ومجموعة رواندا للطاقة ولجنة «سيغري مصر» و«دينتونز» والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وركزت على تعزيز حضور المرأة ودورها القيادي في قطاع الطاقة.

واستضاف منتدى التميز التقني جلسة بعنوان «Generation Grid: المهندسون الذين سيقررون نجاح أو فشل تحول قطاع الطاقة»، بمشاركة مجموعة من المهندسين الشباب، وأدارتها المهندسة عائشة النقبي، المهندسة الكهربائية عضو مجلس شباب وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وشهد «Global Innovation Hub»، المنصة المتخصصة بالابتكار في المعرض، استعراض تقنيات في مجالات الشبكات الذكية وتخزين الطاقة والهيدروجين وحلول الطاقة الرقمية، إلى جانب تحدٍ للابتكار شارك فيه أربعة متأهلين للتصفيات النهائية.

وفازت بالتحدي Monic Nnaedozie، الرئيس التنفيذي للعمليات في Solaristique، التي تعمل على توظيف تقنيات الطاقة الشمسية وحلول التبريد الصديقة للبيئة في نيجيريا لمساعدة المنازل والشركات والمجتمعات على التحول إلى مصادر طاقة أنظف.

وفي مجال تقنيات تخزين الطاقة، أطلقت Trina Storage، وحدة أعمال تخزين الطاقة التابعة لشركة Trina Solar، حل «Elementa + Electra» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.