إنتاج وقود الهيدروجين الحيوي عبر الطحالب الدقيقة

تمكن علماء بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية الروسية من تطوير تقنية لإنتاج وقود الهيدروجين الحيوي الواعد بالاعتماد على الطحالب الدقيقة.



تتضمن التقنية تمرير الانبعاثات الصناعية عبر بركة حيوية خاصة تمتص فيها الطحالب الدقيقة ثاني أكسيد الكربون، ونتيجة لذلك، يتم تكوين الكتلة الحيوية، التي تستخدم للحصول على الهيدروجين الحيوي باستخدام طريقة التخمير الداكن.



وقالت «ناتاليا بوليتيفا» الأستاذة في المدرسة العليا للهندسة الهيدروليكية والطاقة في جامعة سان بطرسبورغ: «إن مستقبل الطاقة المستدامة لا يكمن في محاربة الطبيعة، بل في التعاون معها، الطحالب الدقيقة قادرة على تحويل النفايات الصناعية إلى طاقة نظيفة.. في هذا العمل، أظهرنا أن الحلول القادرة على تغيير العالم حقاً تولد عند تقاطع التكنولوجيا الحيوية والبيئة».



وأضافت «بوليتيفا» أنه يمكن استخدام الهيدروجين الحيوي الذي تم الحصول عليه باستخدام التكنولوجيا المقترحة وقوداً لأغراض الطاقة المختلفة، على سبيل المثال، لتوليد الكهرباء والحرارة في الإنتاج وفي خلايا وقود الهيدروجين أو وقود حيوي للسيارات.