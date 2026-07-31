البيض العضوي ليس صديقاً للبيئة

يبدو أن البيض العضوي والحر «البلدي»، ليسا صديقين للبيئة، كما رجحت دراسات سابقة، فها هو بحث جديد بالمجال يؤكد أنهما يتسببان بضرر بيئي يصل إلى ضعف ما ينتج عن بيض دجاج الأقفاص، وذلك في مفارقة تضع رفاهية الحيوان في مواجهة البصمة الكربونية.

ووفقاً لباحثين من جامعة أكسفورد، فإن التحول بالكامل إلى طريقة الإنتاج العضوي الحر سيرفع الانبعاثات الكربونية بنسبة 60 %، مع مضاعفة مساحة الأراضي المستخدمة تقريباً، فإنتاج البيض العضوي الحر فقط سيؤدي إلى انبعاثات غازات دفيئة تعادل 2.316.000 طن من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ 1.184.000 طن فقط في حال إنتاج بيض الدجاج باستخدام الدجاج المربى في أقفاص.

ويعود السبب الرئيسي، حسب تقرير «روسيا اليوم»، إلى أن الدجاج المربى في أقفاص أكثر كفاءة في وضع البيض، حيث يستهلك علفاً أقل، وينتج الكمية نفسها، بينما يتطلب الإنتاج العضوي الحر عدداً أكبر من الدجاج لإنتاج نفس الكمية، ما يزيد من استهلاك العلف والأراضي والموارد الأخرى.

وتقول المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة هارييت بارتليت من كلية سميث للمشاريع والبيئة بجامعة أكسفورد: «يسلط بحثنا الضوء على أهمية النظر في رعاية الحيوان، والتأثير البيئي، وإنتاج الغذاء معاً عند تشكيل مستقبل زراعة البيض.

إن الوعي بهذه المقايضات الصعبة سيساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل للبيئة ورعاية الحيوان في المستقبل».