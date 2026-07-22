إنارة 30 جسراً للمشاة في دبي بتقنيات ذكية

شرعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تنفيذ مشروع لتطوير إنارة 30 جسراً للمشاة في مواقع حيوية بالإمارة، ضمن مبادرة «إسعاد الناس»، بهدف تعزيز سلامة المشاة، وتحسين تجربة التنقل، وتوفير بيئة أكثر أماناً وراحة، بالاعتماد على أنظمة إنارة ذكية موفرة للطاقة تدعم مستهدفات الاستدامة وجودة الحياة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز سلامة المشاة خلال الفترات المسائية، وتحسين تجربة استخدام جسور المشاة، بما ينسجم مع رؤية دبي في تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة تضع سعادة الناس وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها.

ويتضمن المشروع تزويد 30 جسراً للمشاة بأنظمة إنارة حديثة وموفرة للطاقة من نوع (LED)، وقد اعتمدت الهيئة حلولاً ذكية ومستدامة في تنفيذ المشروع، حيث صُممت أنظمة الإنارة للعمل وفق تقنيات استشعار الحركة، بما يتيح تشغيل الإنارة تلقائياً عند استخدام الجسر من قبل المشاة.

وحرصاً على توفير أعلى مستويات الراحة للمشاة، أجرت الهيئة دراسات ومسحاً ميدانياً لجميع الجسور المستهدفة، لتقييم أوضاعها وتحديد احتياجاتها الفنية، باستخدام أجهزة قياس شدة الإضاءة لتحليل الوضع القائم وتحديد متطلبات كل موقع، بما يضمن توفير مستويات إنارة مناسبة وفق أفضل المعايير والمواصفات المعتمدة.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ أعمال الإنارة في 21 جسراً للمشاة، ومن المتوقع استكمال المشروع في الربع الرابع من عام 2026.