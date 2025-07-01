عينات من «عطارد» في حوزة العلماء بعد اكتشاف نيزكين يعتقد أنهما من الكوكب

يفترض علماء الكيمياء الجيولوجية أن نيزكين يتطابق تركيبهما وبنيتهما وعمرهما مع البيانات المحسوبة على كوكب عطارد، لذلك جذبا اهتمامهم، حيث يمثلان عينتين نادرتين مهمتين من هذا الكوكب الذي لا تتوافر عينات منه لغاية الآن. ووفقاً للعلماء، إذا تأكد هذا الافتراض، فإنهم سيحصلون على أول مادة من هذا الكوكب الغامض.

وأشارت مجلة «إيكاروس»، العلمية، إلى أن كوكب عطارد يقع بين الأرض والشمس، وهو أقل كواكب المجموعة الأرضية دراسة. وبسبب قربه من الشمس، يكاد يكون من المستحيل الحصول على عينات من سطحه. ولكن يبدو أن الطبيعة قد وفرت حلاً بديلاً، فقد أظهرت دراسة جديدة أن نيزكين عثر عليهما على الأرض قد يكونان شظايا من عطارد.

وقد حلل فريق دولي من العلماء تركيب نيزكي قصر غيلان 022 وشمال غرب أفريقيا (NWA) 15915، وعثروا فيهما على مزيج من المعادن المميزة لعطارد- الزبرجد الزيتوني والبيروكسين وكمية صغيرة من بلاغيوكليز الصوديوم وكبريتيد أولدهاميت النادر.

ووفقاً لبيانات مسبار ناسا ماسنجر، يفترض وجود مجموعة مماثلة من الصخور على سطح عطارد. كما أن هناك حجة إضافية تتمثل في تركيب الأوكسجين النظائري لهذه النيازك. ويتوافق هذا مع معايير حجر الأوبريت. وهي مجموعة نيازكية كان يعتقد سابقاً أن أصلها كوكب عطارد.