دبي توسّع شبكة شحن المركبات في مرافقها المجتمعية

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية «UAEV»، أول شبكة شحن مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز وتوسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على مستوى الإمارة، من خلال نشر محطات الشحن في عدد من مواقع الهيئة، بما في ذلك مجالس الأحياء وقاعات الأفراح، بما يعزز سهولة الوصول إلى حلول النقل المستدام للسكان والزوار.

وتجسد هذه الاتفاقية تكاملاً بين الجانبين لدعم مستهدفات الاستدامة الوطنية، حيث يبرز دور شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية مشغلاً وطنياً رائداً في تطوير منظومة الشحن، فيما تعكس الخطوة النهج الاستباقي لهيئة تنمية المجتمع في دمج البنية التحتية الخضراء، ضمن مرافقها المجتمعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050.

وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في كل من مجلس الراشدية، ومجلس البرشاء، ومجلس ند الشبا، فيما تتواصل خلال عام 2026 أعمال استكمال التشغيل في مجلس الخوانيج، ومجلس الورقاء، وقاعة أفراح البرشاء، بما يعزز انتشار خدمات الشحن في مرافق هيئة تنمية المجتمع، وييسر الوصول إليها.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال التوسع في المرحلة الثانية خلال عام 2027، لتشمل قاعة الطوار للأفراح، ومجلس العوير، ومجلس حتا، في إطار رؤية مشتركة لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية، بما يدعم توجهات دبي في التنقل المستدام، ويعكس التزام هيئة تنمية المجتمع بتبني حلول الطاقة النظيفة والممارسات المستدامة في مرافقها، انسجاماً مع مستهدفات دبي في الاستدامة، وتعزيزاً لجودة الحياة لأفراد المجتمع.

وقالت شيخة الجرمن، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي: «تعكس هذه المبادرة توجّه الهيئة نحو تقديم خدمات مجتمعية شاملة، تتكامل مع أولويات الاستدامة البيئية، حيث نسعى إلى جعل مرافقنا المجتمعية منصات داعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

إن توفير محطات شحن المركبات الكهربائية في مواقع قريبة من أفراد المجتمع يسهم في تسهيل تبني وسائل النقل المستدامة، ويعزز من مستوى الوعي والممارسة اليومية للحلول الصديقة للبيئة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة واستدامة الموارد».

من جانبه قال علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية: «تمثل هذه الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو جعل خدمات شحن المركبات الكهربائية أقرب وأسهل لأفراد المجتمع.

لقد قمنا بالفعل بتشغيل عدد من الشواحن في مواقع حيوية عديدة مثل البرشاء وند الشبا والخوانيج، مع وجود مواقع إضافية قيد التنفيذ ضمن خطتنا لتوسيع النطاق الجغرافي لشبكة شحن المركبات الكهربائية».

وتواصل شركة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية تطوير شبكتها في مختلف أنحاء الدولة، بما يشمل أجهزة الشحن فائقة السرعة، ضمن خطتها لتوسيع البنية التحتية، واستهداف توفير أكثر من 1000 محطة شحن بحلول عام 2030، بما يعزز جاهزية البنية التحتية للتنقل الكهربائي، ويرتقي بتجربة المستخدمين، ويدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة في دولة الإمارات.