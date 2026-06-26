«حرير نانوي» يحجب الأشعة فوق البنفسجية

نجح علماء صينيون، مؤخراً، في ابتكار نوع حرير جديد من نسيج الحرير يعتمد على ألياف نانوية من هذه المادة الطبيعية، يتميز بقدرته على عكس نحو 95% من ضوء الشمس، مع امتصاص شبه معدوم للأشعة فوق البنفسجية.

وكما نقلت وكالة «تاس» الروسية، أشارت مجلة «Nature Sustainability» إلى أن الأقمشة المصنوعة من هذه المادة تخفض درجة حرارة الجلد بمقدار 4.3 درجات مئوية في الطقس شديد الحرارة، مقارنة بالملابس المصنوعة من الحرير التقليدي.

وقال الباحثون: «دفعتنا الزيادة المستمرة في درجات الحرارة العالمية إلى تطوير أنسجة جديدة تساعد على التكيف مع الحر الشديد، إذ إن الحرير الطبيعي لا يحقق هذا الغرض بشكل كافٍ، لأنه لا يعكس ضوء الشمس بكفاءة عالية ويمتص الأشعة فوق البنفسجية. لذلك قمنا بابتكار نسيج نانوي قائم على ألياف حريرية مجدولة يتغلب على هذه القيود».

ويعود هذا الابتكار إلى فريق علماء برئاسة البروفيسورة تشانغ يينغ يينغ من جامعة تسينغهوا ببكين، ضمن مشروع يهدف إلى تحسين خصائص البوليمرات الحيوية الطبيعية وتطوير مواد صديقة للبيئة.

وتمكّن الفريق من تعديل الخصائص البصرية للحرير عبر استراتيجية نسج خاصة تعتمد على التحكم في سمك السطح وبنيته، ما جعل «الحرير النانوي» يعكس ضوء الشمس المرئي بكفاءة أعلى، ويقلل امتصاص الأشعة فوق البنفسجية.