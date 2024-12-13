«مدن» أول مطور عقاري يستخدم الحديد المستدام في الدولة

أعلنت شركة «مدن»، المتخصصة في تطوير المجتمعات العصرية النابضة بالحياة والمستدامة، ومجموعة «إمستيل»، أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات عن إبرام شراكة استراتيجية تجسد رؤية «مدن» الطموحة في أن تصبح أول مطور عقاري في الدولة يعتمد على الحديد المستدام.

ويؤكد هذا التعاون على الدور المحوري الذي تضطلع به «إمستيل» و«مدن» في دفع قطاع البناء والتشييد نحو مستقبل أكثر استدامة وخالٍ من الكربون. وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تهدف الشراكة إلى تسريع إزالة الكربون ضمن سلسلة القيم في قطاع البناء في الدولة والمنطقة، وذلك من خلال إنتاج الحديد المستدام باستخدام الهيدروجين المتجدد المعتمد.

ويُرسي هذا الحديد المستدام معايير جديدة لممارسات البناء المستدامة والمسؤولة.