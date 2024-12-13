«إينوك» تفوز بجائزة بريطانية في الاستدامة

حصلت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، على جائزة، تقديراً لجهودها في مجال الاستدامة، وذلك خلال نسخة 2024 من «مسابقة فكرة العام»، التي نظمتها جمعية الأفكار البريطانية مؤخراً، في مانشستر بالمملكة المتحدة، تحت شعار «المرونة من خلال الابتكار».

وتكرم الجائزة العمل الرائد الذي قامت به إينوك في إنشاء أول محطة هيدروجين أخضر للمجموعة، تقع ضمن محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي.

تعد محطة الهيدروجين، هي المحطة الوحيدة في المنطقة، التي توفر الهيدروجين الأخضر والوقود التقليدي وشحن المركبات الكهربائية.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: يؤكد هذا التقدير المرموق من جمعية الأفكار البريطانية، التزامنا بالريادة في حلول الطاقة المبتكرة والمستدامة، مثل الهيدروجين الأخضر.