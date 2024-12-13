قمة طاقة المستقبل في يناير تستعرض تكنولوجيا النقل الكهربائي

أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة، عن انطلاق فعالياتها بين 16 و18 يناير المقبل في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتتناول الدورة المرتقبة من القمة تكنولوجيا النقل الكهربائي، مع استكشاف آفاقها والتشجيع على استخدامها، حيث تأتي القمة في إطار المساعي العالمية لتحقيق الحياد المناخي في قطاع النقل.

ويُعد الذكاء الاصطناعي أحد الموضوعات الرئيسية في جميع المسارات السبعة للمؤتمر، مع تخصيص منتدى مستقبل النقل جلسة حول «الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لإدارة حركة المرور في المناطق الحضرية بسلاسة».

وقال روبرتو كولوتشي، مدير التنقل الكهربائي في مجموعة عبد الواحد الرستماني ورئيس زيكر الإمارات: «قامت مناطق عديدة، مثل أوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، بتوسيع نطاق اعتماد المركبات الكهربائية من خلال حوافز مختلفة، مثل التعريفات التفضيلية للرسوم الجمركية والمسارب الحصرية للمركبات الكهربائية ومواقف السيارات الكهربائية المخصصة والبنية التحتية القوية للشحن والتخفيضات الضريبية، ولا تزال هناك إمكانية كبيرة لاتخاذ تدابير مماثلة لتسريع تحول دولة الإمارات نحو التنقل المستدام».

وتشمل الفعاليات الرئيسية الأخرى للمنتدى جلسة مخصصة للتركيز على مستقبل النقل الكهربائي في النصف الجنوبي من العالم، حيث تُعتبر السيارات من الرفاهيات في كثير من الأحيان ويعتمد السكان بشكل واسع على الدراجات النارية.