طائرة بلا نوافذ صديقة للبيئة

تقترب طائرة «فانتوم 3500» من التحليق الفعلي بعد أن حققت شركة الطيران «أوتو إيروسبيس» تقدماً تنظيمياً مهماً في مسار اعتمادها، في وقت يتجه فيه قطاع الطيران نحو تقنيات أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.

تقوم فكرة الطائرة على تصميم مبهر يخلو من النوافذ، مع اعتماد على انسيابية هوائية متقدمة تهدف إلى تقليل مقاومة الهواء ورفع كفاءة الأداء والسرعة، في إطار رؤية تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة قد تصل إلى 90%، حسب موقع «24».

وكشف موقع «إنترستينغ إنجينيرينغ» أن الشركة حصلت على إنجاز تنظيمي مهم بعد أن أنهت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) ما يُعرف بـ«ورقة إصدار G-1»، والتي تحدد الأساس التنظيمي لاعتماد الطائرة وفق معايير 14 CFR Part 23، ما يتيح انتقال البرنامج من مرحلة تحديد المتطلبات إلى مرحلة إثبات القدرة على الالتزام بها.

ومن أبرز ما يميز الطائرة أيضاً اعتمادها على مقصورة خالية من النوافذ، إذ ترى الشركة أن النوافذ التقليدية تعيق تدفق الهواء وتؤثر على تحقيق الانسيابية المطلوبة على جسم الطائرة، ولذلك سيتم استبدالها بشاشات رقمية متصلة بكاميرات خارجية لتوفير تجربة بصرية رقمية .

وتخطط الشركة لإجراء اختبارات الطيران من مطار «سيسيل» في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.

ويواصل المهندسون العمل على متطلبات الاعتماد بالتوازي مع التحضير لأول رحلة اختبارية للطائرة عام 2027.