«مجرى» يطلق البوابة الرقمية للأثر المستدام

أطلق الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، أمس، «البوابة الرقمية للأثر المستدام»، بهدف تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مبادرات مبتكرة للمسؤولية المجتمعية تركز على تعزيز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده صندوق «مجرى»، وتخلله إطلاق منصة «مجرى للأثر المستدام»، التي توفر حزمة من الخدمات لدعم وتوجيه جهود ومساهمات القطاع الخاص نحو مبادرات معتمدة متعلقة بالمسؤولية المجتمعية ذات أثر ملموس.

وشهد المؤتمر أيضاً إعلان شراكة بين الصندوق وكل من جامعة دبي وجامعة أم القيوين وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف توفير محتوى معرفي متنوع لإثراء محتوى منصة «ميدان المعرفة»، يشمل دراسات ومقالات وبرامج تدريبية وورش عمل متخصصة. وتتيح هذه المبادرة احتساب ساعات التدريب كجزء من الساعات المعتمدة لتطوير الموظفين العاملين في القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وتأثيرها المستدام.

خطوة استراتيجية

وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «يمثل إطلاق البوابة الرقمية للأثر المستدام خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي لطالما شكلت جزءاً أساسياً من هويتنا الوطنية وتاريخنا العريق ولعبت دوراً جوهرياً في دفع تقدم المجتمع والدولة.».

تعزيز الشفافية

وقالت سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «نسعى في صندوق مجرى، من خلال إطلاق البوابة الرقمية للأثر المستدام، إلى تعزيز الشفافية، وبناء إطار تنظيمي متكامل لإدارة وتوثيق إسهامات الشركات بما يتماشى مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للدولة، وذلك في خطوة لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الأثر المستدام، كما نهدف من خلال إطلاق منصة «مجرى المجتمعية» إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، من خلال تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعارف، وإقامة شراكات هادفة ضمن مختلف القطاعات».