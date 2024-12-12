«مبادرة محمد بن زايد للماء» تختتم مشاركتها في «COP الرياض»

اختتمت «مبادرة محمد بن زايد للماء» مشاركتها في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في الرياض، مؤكدة أهمية مواجهة تحدي ندرة المياه على مستوى العالم، وتسريع وتيرة الابتكار لتطوير حلول جديدة وفعالة لمعالجة هذه المشكلة المتنامية، وتعزيز الوعي بتداعياتها الخطيرة، وحشد الجهود وتمكين مشاركة كل الأطراف المعنية لضمان وفرة موارد الماء المستدامة.

واستضافت المبادرة عدداً من الجلسات، حيث نظمت في الرابع من ديسمبر جلسة بعنوان «الاستفادة من الحلول المبتكرة لتعزيز إدارة المياه» في جناح دولة الإمارات، بمشاركة خبراء من مؤسسة «إكس برايز»، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الحفاظ على الطبيعة، والمعهد الدولي لإدارة المياه.

وناقشت الجلسة دور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في إعادة صياغة منهجية إدارة المياه، وتمكين حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة تحديات ندرة مواردها الحيوية.

كما استضافت المبادرة جلسة بعنوان «السرد القصصي للتوعية بأهمية المياه»، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين لاستكشاف أساليب واستراتيجيات التواصل الفعالة لإبراز أهمية التصدي لمشكلة ندرة المياه المتنامية، وتعزيز الوعي العام بتداعياتها الخطيرة، إلى جانب تحفيز العمل المشترك وحشد الجهود لمعالجة تحدياتها العالمية.

وخلال الجلسة أكد هنك أوفينك، المدير التنفيذي للجنة العالمية للاقتصاد المائي، وقال: «توجد فجوة بين نصف سكان العالم الذين يعتبرون وجود الماء أمراً مسلماً به، والنصف الآخر الذين يواجهون الصعوبات للوصول إليه».

وقالت عائشة العتيقي، المدير التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء: «تعد ندرة المياه اليوم مشكلة متنامية تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتتزايد تداعياتها الخطيرة بشكل متسارع نتيجة للتغير المناخي والنمو السكاني والعديد من العوامل الأخرى.