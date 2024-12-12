القطب الشمالي بات يُصدر كميات من الكربون أكثر مما يخزّن

باتت المنطقة القطبية الشمالية، وهي من أكثر مناطق العالم تعرضاً لتأثيرات الاحترار المناخي، تُصدر انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، أكثر من الكميات التي تخزّنها، وفق تقرير أمريكي مرجعي، نُشر الثلاثاء.

وأوضح ريك سبينراد رئيس الوكالة الأمريكية لمراقبة الغلاف الجوي والمحيطات، أن «منطقة التندرا في القطب الشمالي، التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، وزيادة في حرائق الغابات، باتت تنبعث منها كمية من الكربون أكبر من تلك المخزنة فيها».

وحذّر سبينراد من أن هذا الوضع «سيؤدي إلى تفاقم آثار تغير المناخ»، مضيفاً أن هذه «علامة أخرى، تنبّأ بها العلماء». وقالت الباحثة في مركز وودويل لأبحاث المناخ، آنا فيركالا، إن «ما يحدث في القطب الشمالي لا يقتصر على هذه المنطقة وحدها».

وأوضحت أن المنطقة التي تضم القطب الشمالي «تلعب دوراً مهماً في النظام المناخي العالمي، بسبب مخزون الكربون الهائل»، الموجود في تربتها.

يتكوّن القطب الشمالي بشكل خاص من التندرا المتمثلة في بيئة قوامُها نباتات منخفضة وتربة صقيعية، وهي تربة متجمدة، تحتوي على ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي، وثلاثة أضعاف الكمية المنبعثة من الأنشطة البشرية منذ عام 1850.