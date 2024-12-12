«إمباور» راعياً ماسياً لفعاليات الجمعية الدولية لطاقة المناطق 2025

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، رعايتها الماسية وللسنة الثانية على التوالي لمؤتمرات ومعارض الجمعية الدولية لطاقة المناطق خلال 2025. وتشمل هذه الرعاية الماسية الفعاليات الكبرى مثل IDEA Campus Energy 2025 وIDEA 2025 وغيرها من الفعاليات ضمن برنامج الراعي المستدام.

تأتي هذه الرعاية استمراراً لالتزام «إمباور» ببناء جسور التعاون مع أبرز اللاعبين في صناعة تبريد المناطق حول العالم، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعي الطاقة وتبريد المناطق. كما تبرز هذه الرعاية مكانة «إمباور» كشركة رائدة وذات دور محوري في قيادة الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: شراكتنا المستمرة مع الجمعية الدولية لطاقة المناطق تعكس التزامنا بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع تبريد المناطق من خلال دعمنا لهذه الفعاليات، نسعى لتسليط الضوء على خبراتنا وحلولنا المبتكرة التي تساهم في تحقيق مرونة أكبر في أنظمة الطاقة وتبريد المناطق بالمدن الحضرية والحرم الجامعي والمجتمعات حول العالم.

وهذه الرعاية تؤكد دور «إمباور» شريكاً استراتيجياً في تعزيز مستقبل مستدام لصناعة الطاقة وتبريد المناطق. وتتيح هذه الرعاية لـ «إمباور» فرصة استعراض أفضل ممارساتها وحلولها المبتكرة التي تسهم في تعزيز كفاءة أنظمة الطاقة وتبريد المناطق في جميع أنحاء العالم.