«مالية عجمان» تكرّم الفائزين بجائزة «أفضل ورقة بحثية في الاستدامة»

كرّمت «دائرة المالية في عجمان» الفائزين بجائزة «أفضل ورقة بحثية في استدامة الموارد المالية» ضمن مسابقة البحث العلمي، المبادرة التي أطلقتها الدائرة بالشراكة مع «جامعة عجمان» في إطار الحرص على دعم جهود «عام الاستدامة» في دولة الإمارات.

أقيم حفل اختتام المسابقة والتكريم بحضور مروان آل علي، مدير دائرة المالية في عجمان، والدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والأقسام في الدائرة، وكوكبة من الأساتذة في الجامعة.

وأعرب مروان آل علي عن فخره باختتام هذه المسابقة الهادفة إلى دعم البحث العلمي وتحفيز الطاقات والمواهب الأكاديمية الوطنية لتبنّي التفكير الاستراتيجي والاستشرافي، وتقديم دراسات وبحوث علمية رصينة تساعد صناع القرار وتسهم في إيجاد حلول مستقبلية مبتكرة للقضايا المتعلقة بالاستدامة المالية بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان، وينعكس إيجابياً على تعزيز جودة الحياة فيها.

وقال الدكتور السيد الشامي مستشار دائرة المالية في عجمان في كلمته: «إن إسهاماتكم البحثية المتميزة تشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في الاستدامة المالية والتنمية المستدامة، وتُعتبر برهاناً على أن جيل المستقبل يتحلّى بشغف العلم والاستكشاف، ويحمل في جعبته الكثير من الأفكار الواعدة والطموحات العالية التي نستبشر بها خيراً».

بدورها، أكّدت مريم الظهوري، مدير مركز العلاقات المؤسسية في الدائرة، أن الجائزة تأتي في إطار حرص الدائرة على توثيق شراكاتها مع القطاع الأكاديمي كجزء من مساعيها إلى توجيه الجهود الأكاديمية نحو قضايا الاستدامة، وإتاحة الفرصة أمام العقول الشابة لتطبيق معارفهم عبر إعداد دراسات بحثية تسهم في تعزيز الابتكار في الدائرة وتمكينها من تطوير سياسات وأطر عمل قائمة على مبدأ استشراف المستقبل لتحويل التحدّيات إلى فرص للنمو، وتحقيق التميُّز والريادة والاستدامة في العمل المالي الحكومي.