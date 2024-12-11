المؤتمر العالمي لتحلية المياه يدعو لتعزيز قدرة النظم المائية على التكيف مع الأزمات

شهد المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، الذي تستضيفه دائرة الطاقة في أبوظبي تحت شعار: معالجة ندرة المياه، حضور قادة القطاع والخبراء العالميين، للمشاركة في قمة القادة التي عقدت أمس في إطار فعاليات المؤتمر، ودعا إلى تعزيز قدرة النظم المائية على التكيف مع الأزمات.

وتضمن اليوم الثاني من المؤتمر برنامجاً مخصصاً للمستوى القيادي في مختلف القطاعات، حيث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون الهادفة لتوحيد الجهود من أجل تعزيز قدرة النظم المائية العالمية على التكيف مع الأزمات.

وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس الدائرة: تتمثل مهمتنا في دائرة الطاقة في أبوظبي بتعزيز قوة مجتمعنا من خلال التركيز على الأفراد الذين يقودون التقدم والأرض التي تدعمنا، مشيراً إلى أن دائرة الطاقة هي جزء من ريادة دولة الإمارات في قطاع المياه، وترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية وطنية متكاملة تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام لكل من أفراد المجتمع والبيئة.

وناقشت قمة القادة، التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر برعاية شركة طاقة لحلول المياه، التحديات المتمثلة في التغير المناخي وندرة المياه والاستدامة، كما بحثت جلسة النقاش الخاصة بـ «تمويل مبادرات الأمن المائي» آليات التمويل المبتكرة، لدعم الحلول المستدامة الخاصة بأزمة ندرة المياه.

وتم خلال المؤتمر عقد ندوة حول «الدور الريادي للشركات في تعزيز الأمن المائي» والتي طرحت فيها العديد من الأفكار والرؤى المختلفة حول التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وسلطت الضوء على المنهجيات المبتكرة التي تتبعها الشركات لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.

وفي جلسة حضرها أكثر من 35 من الرؤساء التنفيذيين، تم مناقشة أهم الحلول والمبادرات الفعالة في معالجة ندرة المياه، بمشاركة ممثلين من مبادرة محمد بن زايد للماء، والشركة السعودية لشراكات المياه وشركة إل جي للكيماويات وشركة Torary Industries.