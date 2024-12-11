تقرير عالمي يستعرض تجربة «كهرباء دبي» في الطاقة المتجددة

أكد تقرير عالمي أهمية التقدم الاستثنائي الذي أحرزته هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجدة وفق استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة، بما يعكس قدرات دبي لتحويل مشهد الطاقة فيها.

واستعرض التقرير الذي نشرته مجلة «رواد الأعمال» بعنوان «مستقبل دبي الأخضر مدعوم بالطاقة المتجددة» رحلة دبي الطموحة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، واستثمارات الإمارة في مصادر الطاقة المتجددة.

وقدم التقرير نظرة شاملة على أهم الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع التي تنفذها دبي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي تقود الإمارة نحو تحقيق أهدافها في الوصول إلى الحياد الكربوني، كما يسلط الضوء على التقدم الاستثنائي الذي أحرزته هيئة كهرباء ومياه دبي وفق استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة.

كما استعرض استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، بما يؤكد مكانة دبي كمنصة عالمية للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، لا سيما مع تبني تقنيات متقدمة تهدف إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول الموعد المستهدف.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «التزام دبي بمستقبل أخضر مستدام يستند إلى خارطة طريق واضحة المعالم تتماشى مع أهداف الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات التي حققت تقدماً بارزاً في دمج الاستدامة في أجندتها التنموية في ظل القيادة الرشيدة. إن مستقبل دبي الأخضر يدعمه ابتكار والتزام وتطور غير مسبوق سيمثل مصدر إلهام لأجيالنا القادمة».

وأضاف معاليه : «نفخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بالإنجازات التي حققناها في مجال الطاقة النظيفة من خلال مشاريعنا الكبرى. وإضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع الكبرى للطاقة النظيفة والمتجددة في دبي، فإن النتائج التي يتضمنها التقرير تشكل مصدر إلهام للمدن الأخرى حول العالم في الممارسات المستدامة».

وقال وسام يونان، الرئيس التنفيذي لـ «بي إن سي»، الشركة المسؤولة عن نشر المجلة: يؤكد تقرير «مستقبل دبي الأخضر مدعوم بالطاقة المتجددة» ريادة دبي في قطاع الطاقة ويسلط الضوء على الخطط الطموحة للإمارة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وضمان حماية البيئة.

ومع وجود الطاقة المتجددة في قلب استراتيجية دبي، فإنها تقدم نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تحقيق المراكز الحضرية للتوازن بين النمو السريع والاستدامة.