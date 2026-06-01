«درع واقٍ» يطيل عمر وقود الهيدروجين

تواجه خلايا وقود الهيدروجين النظيفة عقبة رئيسية تتمثل في التكلفة العالية والتآكل السريع لمحفزات البلاتين بسبب البيئة الحمضية القاسية داخل الخلايا، مما يؤدي إلى تراجع مستمر في إنتاج الطاقة.

وفي خطوة علمية مبشرة، نجح فريق بحثي من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين في ابتكار «درع واقٍ» نانومتري يغلف جزيئات البلاتين ويحميها تماماً، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة Chinese Journal of Catalysis.

يعمل هذا الغلاف كدرع حماية مزدوج يمنع تفكك ذرات البلاتين، ويخلق تفاعلاً إلكترونياً يعزز من كفاءة توليد الطاقة بشكل غير مسبوق.

وقد أظهرت الاختبارات العملية نتائج استثنائية؛ فبعد ثلاثين ألف دورة تشغيل متواصلة، فقد المحفز الجديد 2.7% فقط من كفاءته، مقارنة بانهيار بلغ 54% في المحفزات التجارية المتاحة حالياً.