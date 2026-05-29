موظفو «كهرباء دبي» يعيدون تدوير 1.3 مليون عبوة

ومنذ تركيب هذه الآلات في أكتوبر 2022 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026، أسهم الموظفون في تحويل أكثر من 19 طناً من النفايات بعيداً عن المكبات، من خلال إعادة تدوير أكثر من 1.3 مليون عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم.
حلول عملية
كما تنسجم مع استراتيجية الهيئة للاقتصاد الدائري، التي تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يدعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي.
وترتكز الاستراتيجية على خمسة مبادئ رئيسية: التصميم الدائري واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير؛ تحسين إدارة الأصول؛ الحفاظ على القيمة والمعالجة في نهاية دورة حياة المنتج؛ تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه؛ وتفعيل الشراكات الدائرية.
كما تسلط الضوء على سلسلة القيمة لدى الهيئة، مع التركيز على المستخدم الذكي، والمشتريات الدائرية، وإشراك الموردين.