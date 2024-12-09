«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تشارك بمناقشات حول التصحر والأمن الغذائي

شارك الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، في جلسة بعنوان «إدارة الزراعة المستدامة والتمويل وتأثير التصحر على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعهد العالمي للنمو الأخضر، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقدم الدكتور عبيد الزعابي نبذة عن الهيئة العربية ورؤيتها ورسالتها والقطاعات التي تعمل بها. وأوضح أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات، تتمثل في ندرة المياه، والتأثير العالي لتغير المناخ، واستخدام الممارسات الزراعية التقليدية وغيرها، وأكد على ضرورة تبني أنظمة إنتاج غذائي فعّالة وتقنيات مبتكرة من أجل زيادة القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتحسين الإنتاج والإنتاجية.

وخلال حفل مراسم جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، تم الإعلان عن توقيع عقد مشاركة لتمويل صغار المزارعين بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وبنك الإبداع للتمويل الأصغر بالسودان، أحد بنوك برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، حيث وقع عن الهيئة العربية الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن برنامج الخليج العربي للتنمية الدكتور ناصر بن بكر القحطاني، المدير التنفيذي للبرنامج.