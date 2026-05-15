مؤتمر الأمم المتحدة يدعم رفع كفاءة إدارة الموارد المائية

أكد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، ويعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، يشكل دعوة للطموح والعمل الجماعي متعدد الأطراف وتوظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.

وقال بالعلاء: إن الحدث سيكون أول مؤتمر أممي يركز بشكل مباشر على تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتهما بشكل مستدام للجميع.

وقال في كلمته الافتتاحية خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت أمس، في مقر وزارة الخارجية لرؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة: «إن التحضيرات للمؤتمر، على مدار الفترة الماضية، تمت بالتنسيق مع مختلف الدول الأعضاء والشركاء وأصحاب العلاقة، لضمان تنظيم مؤتمر قائم على الشمول والطموح والتوافق الدولي». لافتاً إلى اعتماد الدول الأعضاء، في يوليو 2025، محاور الحوارات التفاعلية للمؤتمر بالتوافق.

وذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيسهم بشكل مؤثر في دعم استدامة المياه، بفضل التحضير الجيد وثراء أجندته التي تغطي محاوره الستة المعتمدة رسمياً للحوارات التفاعلية، وهي: «المياه من أجل الشعوب»، و«المياه من أجل الازدهار»، و«المياه من أجل كوكب الأرض»، و«المياه من أجل التعاون»، و«المياه في العمليات متعددة الأطراف»، و«الاستثمارات من أجل المياه».

وأشار إلى أن المياه ليست قضية ثانوية، بل هي قضية اقتصادية ومناخية وصحية، وفي جوهرها قضية أمنية، فبدون المياه لا يمكن للتنمية المستدامة أن تستمر.

وأكد أن قضية المياه تشكل أولوية وطنية استراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات، ففي عام 2023، وخلال استضافتها لـ«COP28»، حرصت الدولة على تخصيص يوم كامل للمياه ضمن أجندة رئاستها للمؤتمر، وفي عام 2024 أطلقت «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة هذا التحدي العالمي، حيث تسهم هذه المبادرة في تعزيز الوعي بأزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، إلى جانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها.

وأضاف: «في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، بهدف استقطاب تمويلات بقيمة ملياري دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بما في ذلك التزام من دولة الإمارات بقيمة مليار دولار، بهدف الوصول إلى ما يقارب 10 ملايين شخص حول العالم».

وذكر أن هذه ليست مبادرات منفصلة، بل تعكس قناعة أوسع بأن العمل في مجال المياه يجب أن ينتقل من النقاش إلى التنفيذ، وهذا بالتحديد هو جوهر المؤتمر في نهاية هذا العام.