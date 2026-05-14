نجاح رحلة هليكوبتر تعمل بالهيدروجين والكهرباء

في خطوة تمهد لتحول جذري في مستقبل الطيران النظيف، نجحت شركة «Unither Bioélectronique» الكندية في تنفيذ أول رحلة كاملة مأهولة لطائرة هليكوبتر تعمل بنظام هجين يجمع بين الهيدروجين والكهرباء، وذلك بمطار رولان ديزوردو في مدينة برومونت بمقاطعة كيبيك الكندية.

وتطور الشركة شبكة نقل جوي خالية من الانبعاثات لنقل الأعضاء البشرية والبدائل الحيوية بسرعة بعيداً عن أزمات المرور ووسائل النقل التقليدية، حسب موقع «24».

وقد أجريت الرحلة بقيادة الطيار التجريبي ريك ويب، حيث نجحت في تنفيذ دورة طيران كاملة شملت الإقلاع، والصعود، والطيران ضمن مسار المطار، ثم الهبوط بأمان، اعتماداً على خلايا وقود هيدروجينية وبطاريات كهربائية تعمل بالهيدروجين الأخضر الخالي من الانبعاثات، وفقاً لـ«إنترستينغ إينجينيرينغ».