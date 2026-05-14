تطوير مبيدات آمنة بيئياً

طوّر باحثون في جامعة «واترلو» الكندية تركيبة مائية تعتمد على تكنولوجيا النانو، تهدف إلى جعل المبيدات الزراعية صديقة للبيئة وأكثر استدامة وأقل هدراً.

وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام «بلورات السليلوز النانوية» لتعديل خصائص قطرات المبيد، ما يجعلها تلتصق بقوة بأوراق النباتات حتى في ظروف الرياح والأمطار، بدلاً من ارتدادها أو تسربها إلى التربة والمجاري المائية كما يحدث في الطرق التقليدية.

وأثبتت التجارب الميدانية التي أُجريت على مزارع الكرنب في سنغافورة أن هذه التركيبة تتفوق على الأنظمة الحالية؛ فهي توفر مكافحة أفضل للآفات باستخدام كميات أقل من المواد الكيميائية.