وقود من الماء والهواء

تمكن خبراء ومهندسو شركة «ENEOS Corporation» اليابانية من ابتكار وقود سائل باستخدام ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء، ويُعرف هذا النوع باسم «e-fuel»، وهو وقود اصطناعي ينتج من خلال دمج ثاني أكسيد الكربون مع الهيدروجين المستخرج من الماء، باستخدام الطاقة المتجددة.

وبحسب الخبراء، فإن المنتج النهائي عبارة عن سائل يمكن وفق خصائصه أن يشكل بديلاً للبنزين أو وقود الديزل.

وبدأت شركة «ENEOS» إنتاج هذا الوقود الاصطناعي عبر إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون (CO 2) وتحويله مجدداً إلى وقود، إلا أن حجم الإنتاج لا يزال محدوداً جداً حالياً، إذ يبلغ برميلاً واحداً فقط يومياً، فيما تستهدف الشركة الوصول إلى إنتاج 10 آلاف برميل يومياً بحلول عام 2040.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عالمي متسارع نحو تطوير مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات، حيث يُنظر إلى الوقود الاصطناعي بوصفه أحد الحلول الواعدة لتقليل البصمة الكربونية في قطاع النقل والصناعة.