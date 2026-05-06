تركيب توربين رياح عائم عملاق

انتهت الصين من تركيب توربين رياح عائم بقدرة 16 ميغاواط في مقاطعة قوانغدونغ، على بعد أكثر من 70 كيلومتراً من ساحل يانغجيانغ، وفقاً لشبكة التلفزيون الصينية CCTV، ويعد أحد أكبر توربينات الرياح العائمة في العالم.



ويبلغ ارتفاعه أكثر من 270 متراً، ويبلغ قطر الدوار حوالي 252 متراً. وعند الدوران تغطي الشفرات مساحة تعادل حوالي سبعة ملاعب كرة قدم.

وتم تركيب التوربين على منصة عائمة ضخمة يبلغ طولها حوالي 80 متراً وعرضها 91 متراً. ومن المتوقع أن ينتج التوربين حوالي 44.65 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً.