200 شركة يونانية تعمل في الإمارات في بيئة أعمال جاذبة ومستدامة

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات واليونان تشهد نمواً مستمراً بفضل المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت قيمة الصندوق الاستثماري المشترك بين الإمارات واليونان ما يعادل نحو 4 مليارات يورو منذ إطلاقه في مايو 2022 لدعم الاستثمار في قطاعات عدة، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والتكنولوجيا، والإسهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين الإمارات واليونان.

جاء ذلك خلال اختتام الغرفة مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الثالث عشر الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الغرفة العربية اليونانية، ومثّل الغرفة في المنتدى كل من سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات التي تعمل تحت مظلة الغرفة، وسعود الهاجري، رئيس قسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بالغرفة، من خلال المشاركة في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الذي شهد جلسات عدة تناولت مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين العالم العربي واليونان.

وأكدت الغرفة خلال الجلسة التي شاركت فيها ضمن أعمال المنتدى أن أكثر من 200 شركة يونانية تعمل في الإمارات، إلى جانب وجود جالية يونانية نشطة تعمل في بيئة أعمال جاذبة بفضل ما حققته الإمارات من قفزات في مجال تنويع اقتصادها، حيث شكلت القطاعات غير النفطية نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وشملت هذه القطاعات الطيران، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة.

وأضافت غرفة الشارقة أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات سجلت 2.233 تريليون درهم في عام 2022 بنسبة نمو 17% مقارنة مع عام 2021، وأوضحت أن المشاريع المشتركة والاستثمارات بين الإمارات واليونان تتركز حول الطاقة المتجددة ومشاريع مستدامة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، والصناعات الدوائية القائمة على تطوير الأدوية وغيرها.

وأشارت الغرفة إلى استدامة العلاقات الاقتصادية الإماراتية اليونانية، مستشهدة بتوقيع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، صفقة بقيمة 3.2 مليارات يورو للاستحواذ على 67% من أسهم «تيرنا إنرجي» التابعة لـ«جي إي كيه تيرنا» اليونانية، وهي الصفقة الأكبر في قطاع الطاقة في بورصة أثينا وواحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة المتجددة في أوروبا.