دبي تجمع قادة القطاع المالي العالمي لتسريع الاستدامة

افتتح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس، أعمال النسخة الثانية من منتدى الاستدامة المستقبلية 2024، بمشاركة ما يزيد على 3000 من قادة القطاع والمسؤولين الحكوميين وخبراء الاستدامة من كافة أنحاء العالم للتعاون وتبادل الأفكار والرؤى، لتسريع التحول العالمي نحو مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ، واستعراض ممارسات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة، ولا سيما في مجال البيئة المالية.

وشهد اليوم الأول من المنتدى مشاركة عدد من رواد الفكر في جلسات حوارية حول مواضيع شملت «تسهيل وتطوير آليات التمويل الأخضر»، و«تعزيز مشاركة الجهات المعنية من أجل التنمية المستدامة»، و«إزالة الكربون من قطاعات الطاقة»، و«أهمية بناء اقتصاد دائري»، و«إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات»، و«خريطة طريق نحو تحقيق الاستدامة بحلول العام 2045».

وسيشهد اليوم الثاني من المنتدى مناقشات مرتبطة بالقطاع تركز على الابتكار والتحول الرقمي والمدن الذكية.

وقد استقطب المنتدى 100 متحدث عالمي من أكثر من 50 دولة، بما يؤكد أهمية مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات. وكان من بين المتحدثين البارزين في المنتدى المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان (إمستيل)، والمهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، وياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الجرافات البحرية الوطنية»، والدكتور مانفريد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وفيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وأوليفر فيليبس، الرئيس الإقليمي للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في باركليز، وجين جودلاند، رئيسة الاستدامة لدى مجموعة بورصة لندن.

وشهد المنتدى حضور أكثر من 500 مستثمر عالمي، يمثل أكثر من 20% منهم صناديق استثمارية بمحافظ تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر. وقد أكدت هذه المشاركة القوية من المستثمرين اهتمامهم الكبير بتكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، ما يؤكد دور المنتدى في دفع جهود الاستثمار المستدام والرؤى القابلة للتنفيذ في هذه المجالات الحيوية.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يلتزم مركز دبي المالي العالمي بتعزيز فرص التعاون العالمي مع الحكومات والمنظمات والقطاعات والمستثمرين وغيرهم من اللاعبين والمؤثرين، بما يدعم ويعزز الانتقال نحو الحياد المناخي باستخدام آليات التمويل المستدام. ويتيح منتدى الاستدامة المستقبلية تفعيل جهود تحقيق هذا التحول من خلال التعاون وتبادل المعارف وتعزيز فرص التعليم، لأن الاستدامة تتطلب تعزيز النهج الابتكاري وتوفير التمويل اللازم وإتاحة فرص التعليم وإعداد التقارير وبناء القدرات».

وشهد منتدى الاستدامة المستقبلية توقيع العديد من الشركات لاتفاقيات تعكس التزامها باتخاذ إجراءات فعالة بشأن التصدي للتغير المناخي. وشملت هذه الاتفاقيات بنك عجمان وشركة «كربون صفر» «CarbonSifr» اللذين سيتعاونان معاً لتحقيق أهداف الحياد المناخي والتمويل المستدام، وشركة «كانون» والبنك العربي المتحد في مبادرة رائدة تتعلق بالمناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة «لافارج» لتعزيز البناء المستدام.