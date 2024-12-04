شخبوط بن نهيان: استثمارات الإمارات في أفريقيا تخدم المصالح المشتركة وتدعم التنمية المستدامة

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في منتدى الاستثمار الأفريقي الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط، اليوم.

خلال المنتدى، ألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان كلمة استعرض فيها استثمارات دولة الإمارات في أفريقيا، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون البنّاء والمثمر مع الدول الأفريقية، ودعم جهود التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في القارة.

كما ركز معاليه على المشاريع الاستثمارية الإماراتية البارزة في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والتكنولوجيا، مؤكداً أهمية هذه الشراكات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.

ركز المنتدى على مناقشة سبل تعزيز الاستثمار في القارة الأفريقية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما شهد المنتدى حضوراً واسعاً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك وفود رفيعة المستوى من الدول الأفريقية.

وأشار معالي الشيخ شخبوط في كلمته إلى أهمية المنتدى كمنصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي واستكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا.

وأعرب عن تطلع دولة الإمارات لتعميق شراكاتها مع الدول الأفريقية من خلال استثمارات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة وتدعم تحقيق التنمية المستدامة في القارة.