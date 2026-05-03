«معاً» تبحث مع مزارعي الشويب فرص تعزيز الاستدامة الاقتصادية

نظّمت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً - بالشراكة مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لقاءً مجتمعياً مع مزارعي منطقة الشويب في مدينة العين، بهدف بحث سبل تمكين المزارعين وتعزيز الجدوى الاقتصادية لمزارعهم، بما يسهم في دعم استدامة القطاع الزراعي وتنمية المجتمعات المحلية.

ناقش المشاركون آليات تطوير المزارع في منطقة الشويب وتحويلها إلى وجهات زراعية وسياحية وتجارية مستدامة، تعتمد على التجارب السياحية الزراعية الأصيلة والابتكار والتمكين الرقمي، بما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد المحلي ويدعم توجهات إمارة أبوظبي نحو التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع في السياحة.

كما ناقشوا استحداث مشاريع دعم مثل منصات رقمية تستهدف رفع قدرات المزارعين وإرشادهم وتوجيههم للممارسات الزراعية الحديثة، وتزويد أصحاب المزارع بمحتوى تخصصي في الإدارة والتشغيل.