مجموعة تدوير من أفضل الشركات أداءً وابتكاراً في 2024

تم اختيار مجموعة تدوير كواحدة من أفضل 100 شركة أداءً وابتكاراً في عام 2024 وذلك في استبيان أجرته مجلة «أرابيان بيزنس» مؤخراً.

يعد هذا التقدير إنجازاً جديداً وعلامة فارقة في مسيرة التحول التي تقودها المجموعة. ويؤكد اختيار مجموعة تدوير وإدراجها في قائمة أفضل 100 شركة أداءً وابتكاراً في عام 2024 بفضل إنجازاتها المتعددة ومبادراتها الجريئة ومسيرتها التحولية ودورها في إعادة تعريف قطاع إدارة النفايات، فضلاً عن التزامها الثابت باستخلاص القيمة من النفايات ومساهماتها في تعزيز الاقتصاد الدائري.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الاستراتيجية التي تتمتع بها القيادة العليا في مجموعة تدوير والجهود التي يبذلها موظفو المجموعة في دعم المؤسسة وتمكينها من تحقيق أهدافها في توعية المجتمع حول الاستدامة وممارسات إدارة النفايات والحفاظ على البيئة من أجل مستقبل أكثر استدامة.