مجموعة تدوير.. التزام ثابت بصحة وسلامة ورفاهية الكوادر البشرية

تؤكد مجموعة تدوير التزامها الثابت في تعزيز ثقافة الصحة والسلامة والرفاهية بالنسبة لموظفيها، وتواصل المجموعة اتخاذ خطوات كبيرة في تعزيز ممارسات السلامة لديها لتعزيز ثقافة الصحة والرفاهية.

وقد نظمت مجموعة تدوير في شهر نوفمبر يوماً لبناء فريق الصحة والسلامة والبيئة تضمن العديد من الأنشطة التفاعلية. وشارك في هذه الفعالية عدد كبير من موظفي المجموعة والمقاولين الذين شاركوا في بعض الأنشطة الخارجية المصممة لتعزيز روح الفريق وعلاقات التعاون والتنسيق بين أعضاء الفريق.

من ناحية أخرى، فقد استكملت مجموعة تدوير مؤخراً تقييمات العافية والرفاهية للموظفين في اثنتين من المناطق التشغيلية الرئيسية في المجموعة.

تكمن أهمية هذه التقييمات في دورها البارز في تحديد المخاطر والفرص المحتملة لتحسين الصحة الجسدية والعقلية لموظفينا أثناء العمل.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مجموعة تدوير بإجراء استبيان حول ثقافة السلامة بالنسبة للمقاولين الذين يعملون مع المجموعة شملت كافة العاملين لديهم، وذلك يدل على أهمية تعزيز بيئة سلامة قوية بين أفراد المجتمع.

ومن الإنجازات المهمة التي حققتها مجموعة تدوير على صعيد الصحة والسلامة والبيئة قيام أكثر من 8,000 موظف متعاقد باستكمال 100% من برامجهم التدريبية على الالتزام بقواعد إنقاذ الحياة. ويعتبر هذا التدريب ضرورياً لتعزيز التزام المجموعة وكوادرها بالحفاظ على معايير السلامة العالية وتقليل الحوادث التي تقع في مكان العمل.

ولضمان مواصلة فريق العمل في مجموعة تدوير المشاركة الكاملة في ممارسات السلامة، قامت المجموعة بتوزيع ثلاث نشرات توعوية حول الصحة والسلامة والبيئة على كافة فرق العمل. وقد تم إعداد هذه النشرات التوعوية لتحفيز الموظفين على إيلاء مسألة السلامة أولوية قصوى أثناء تأديتهم لعملهم، فضلاً عن تقديم المشورة العملية لتحسين ممارسات السلامة اليومية.

كما تواصل مجموعة تدوير التزامها بتعزيز الوعي حول القضايا الصحية المهمة بالنسبة للموظفين، إلى جانب الاستمرار في إعداد برامج التدريب والتقييمات المتعلقة بالسلامة. وبمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، وهو حملة توعية عالمية، قامت المجموعة بتزويد موظفيها ببعض المعلومات الرئيسية لتعزيز فهمهم حول مرض السكري وتأثيره على الصحة وكيفية الوقاية منه. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام المجموعة بتعزيز صحة وعافية الكوادر البشرية العاملة لديها.

وستواصل مجموعة تدوير إعطاء أولوية كبيرة لسلامة وصحة وعافية جميع موظفيها ومقاوليها من خلال تخطيطها لإطلاق مزيد من الحملات التي تركز على تعزيز الوعي بالسلامة.