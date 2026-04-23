«خزنة» تحصل على أول شهادة «صفر نفايات» عالمياً لمركز بياناتها بدبي

أعلنت «خزنة داتا سنترز»، المزود العالمي للبنية التحتية الرقمية واسعة النطاق، حصول منشأتها «DXB8» في دبي، على شهادة «صفر نفايات» من «إس سي إس جلوبال سيرفيسز»، إحدى أبرز جهات الاعتماد العالمية المستقلة في مجال الاستدامة.

ووفق بيان صادر عن «خزنة» يُعد «DXB8» أول مركز بيانات على مستوى العالم يحقق هذا الإنجاز.

وقالت إليزابيتا بارونيو، مديرة إدارة – الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في «خزنة داتا سنترز»، إن هذه الشهادة تمثل محطة مهمة في مسيرتنا نحو الاستدامة، فالحصول على صفة «صفر نفايات» لا يعتمد على مبادرة واحدة فحسب، بل جاء نتيجة للانضباط التشغيلي المستمر والشراكات القوية على مستوى سلسلة التوريد.