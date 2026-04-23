«أبوظبي الأول» يكشف عن تحديث لمسارات التحول لعام 2026

أصدر بنك أبوظبي الأول تقريراً حول تحديث مسارات التحول لعام 2026، حيث سلّط التقرير الضوء على إسهام أنشطة التمويل المستدام والتمويل التحوّلي لدى البنك، في تجنّب نحو 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2025.

كما استعرض التقدم المتواصل في تنفيذ أجندة الاستدامة، وما تم إحرازه في مسار التحول نحو صافي الانبعاثات الصفري، ما يعزّز مكانة بنك أبوظبي الأول ودوره الريادي في دفع التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويواصل البنك مواءمة استراتيجيته مع الأولويات الوطنية للعمل المناخي عبر دمج الاستدامة في صميم نموذج أعماله، وإطار إدارة المخاطر، ونهج تفاعله مع العملاء.

وترتكز هذه الخطة على أربعة محاور رئيسة؛ تشمل تفاعل العملاء والمسارات القطاعية، وإدارة مخاطر المناخ وتوجيه المحافظ، وخفض الانبعاثات التشغيلية، إلى جانب حشد التمويل المستدام.

ويستعرض التقرير نهج بنك أبوظبي الأول في قياس التأثيرات المرتبطة بالمناخ والبيئة، وإدارتها والحدّ منها في عملياته ومحفظته التمويلية.