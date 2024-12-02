تأثيرات سلبية للتغير المناخي على الطاقة الكهرومائية في كندا

تواجه كندا، إحدى الدول البارزة في إنتاج الطاقة الكهرومائية في العالم، مجموعة من الظواهر الجوية «المتطرفة» المرتبطة بالتغير المناخي، التي أثرت في الآونة الأخيرة في إنتاجها وتهدد بنية سدودها، بحسب عدد كبير من الخبراء. وفي السنوات الأخيرة، أدى الجفاف الذي طال أمده في المقاطعات المنتجة الرئيسية الثلاث، وهي كيبيك وكولومبيا البريطانية ومانيتوبا، إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية.

واضطرت البلاد التي تستمد أكثر من 60 % من طاقتها من الطاقة الكهرومائية، إلى الحد من صادراتها إلى الولايات المتحدة، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عاماً، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الإحصاء الفيدرالية. وللمرة الأولى منذ ثماني سنوات، اضطرت كندا إلى استيراد الطاقة من الولايات المتحدة لثلاثة أشهر متتالية في بداية عام 2024.

ويؤثر هذا الاتجاه التنازلي أيضاً في المنتجين العالميين الرئيسيين الآخرين (الصين وتركيا والولايات المتحدة)، إذ شهد عام 2023 «انخفاضاً عالمياً قياسياً» بحسب وكالة الطاقة الدولية. ولم يشهد سد دانييل جونسون العملاق في شمال كيبيك، المقاطعة المنتجة الرئيسية في كندا، زيادة في مستوى خزانه منذ عام.

ويقول بيار مارك روندو، الذي يعمل في شركة «إيدرو كيبيك» العامة: «حطمنا الأرقام القياسية في السنوات الأخيرة»، في إشارة إلى المستويات المنخفضة في بعض السدود.

ويدرك المهندس أن الشركة «بدأت تشعر» بآثار التغير المناخي، ويقول: «نكيّف طرقنا في استغلال السدود حالياً لنكون جاهزين في أي وقت» في حال حدوث فيضانات أو جفاف. وهذا يتطلب من الشركة تخطيطاً أكبر بكثير لإدارة السدود. وخفّض نقص المياه أرباح الشركة بنسبة 30 % للأشهر التسعة الأولى من2024. واضطرت «إيدرو كيبيك» إلى الحد من صادراتها لتنظيم مخزونها من الطاقة وتلبية الطلب المحلي.