محمد الشرقي: أهمية توفير المقومات لضمان استدامة النمو الاقتصادي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز البيئة التنموية الشاملة في الإمارة، وتوفير المقومات التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات، ودور ذلك في دعم التوجّهات الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة على المديين القريب والبعيد.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. واطّلع سموه خلال اللقاء، على أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة .

كما جرى استعراض التقرير السنوي لأعمال غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لعام 2024، متضمناً أبرز المشاركات المحلية والدولية التي أسهمت في تعزيز العلاقات التجارية وجذب الاستثمارات.

واستعرض التقرير زيارات الوفود التي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارة إقليمياً ودولياً، إلى جانب عرض إحصائي لنمو حركة التسجيل والمعاملات خلال العام.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج طلبة الثانوية العامة من طلبة وطالبات أكاديمية الفجيرة الخاصة.

وأكد سموه ضرورة مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة والانفتاح على التجارب المفيدة في مختلف المجالات، وفي المراحل التعليمية كافة، بما يسهم في تمكين الفرد وصقل مهاراته ودعم نهضة المحتمع وتطوره.وسلّم سمو ولي عهد الفجيرة شهادات التخرج لطلبة وطالبات الثانوية العامة الخريجين، مهنئاً لهم اجتيازهم هذه الرحلة التعليمية، وداعيًا إيّاهم إلى مواصلة التعلم وتحقيق التميز في المراحل الدراسية القادمة.