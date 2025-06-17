أعلن رئيس وكالة «روس كوسموس» دميتري باكانوف أن الوكالة تخطط لإنشاء أول محطة للطاقة النووية على سطح القمر، حسب «روسيا اليوم». وحول المشاريع التي تعمل عليها «روس كوسموس» قال باكانوف على قناة الوكالة على تليغرام: «من بين المهام الموكلة لوكالتنا إنشاء أول محطة للطاقة النووية على سطح القمر لتكون أساسا للقواعد القمرية المستقبلية... نسعى أيضاً لإنشاء محطة مدارية روسية جديدة، ونخطط أيضاً لاستكشاف كوكب الزهرة».

وأضاف: «نخطط أيضاً لتوسيع مجموعة أقمارنا الاصطناعية لزيادة سرعة الإنترنت الفضائي عريض النطاق وضمان تغطية جميع أنحاء بلادنا بهذه الخدمات، ومن المخطط زيادة دقة منظومة غلوناس الملاحية، وتحسين قدرات الصواريخ والمركبات الفضائية التي نطورها محلياً». واختتم: «هناك أهداف عظيمة تنتظرنا».