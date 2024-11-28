«جائزة حمدان للتصوير» تعلن المكرمين بـ«ميداليات التميز» في دورة «الاستدامة»

اعتمد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، 20 عملاً سيتم تكريم أصحابها بمنحهم «ميداليات التميز» التي تقدمها الجائزة عن الدورة الثالثة عشرة «الاستدامة» تكريماً لهم على جودة مشاركاتهم في هذه الدورة.

بالإضافة لإهدائهم الكتاب السنوي للدورة نفسها والذي يحوي الصور الفائزة والمرشحة، بالإضافة للصور التي حصل أصحابها على ميداليات التميز المذكورة.

وقد جاء ضمن قائمة الحاصلين على هذا التكريم، المصور الإماراتي عمران الأنصاري عن محور الاستدامة، والمصور البحريني عيسى إبراهيم عن المحور نفسه. أما المصوران الفلسطينيان عبد الرحمن الكحلوت وعبد الرحمن زقوت فقد استحقا التكريم عن محور «ملف مصور».

بينما جاءت المصورة السعودية بثينة الحارثي ضمن قائمة محور مقاطع فيديو قصيرة «لمنصات التواصل الاجتماعي».

وعن هذا التكريم صرح الأمين العام للجائزة علي خليفة بن ثالث قائلاً: هذا التكريم بمثابة شهادة تقدير وإشادة بالمصورين الذين قدموا أعمالاً ذات قيمة عالية استحقت الوصول للمراحل النهائية من التحكيم.

لذا قرر مجلس أمناء الجائزة منحهم هذه الإشادة المستحقة بأعمالهم كنوع من التشجيع والاعتراف بالتنافسية العالية لأعمالهم المشاركة، ونحن سعداء بحصول 5 مصورين عرب على هذا التكريم، دلالة على التطور المستمر لجدية المصور العربي في التعامل مع فن التصوير وتقنياته.

وأضاف بن ثالث: رغبة من مجلس أمناء الجائزة بمنح فرصة أوسع لتتويج المزيد من الصور المميزة، تمّ الاعتماد على مخرجات عملية التحكيم التي قادها نخبة من أبرز خبراء التصوير في العالم في انتقاء مجموعة من الصور الحاصلة على تقييمات عالية لتتم الإشادة بها وتكريم أصحابها، شخصياً أعتبر هذا التكريم بمثابة «خطوة تحضيرية للفوز»، وهذه الخطوة لها تأثيرها التحفيزي الكبير على المصورين الطموحين.

وقد تم اختيار 4 أعمال عن محور «الاستدامة» و4 ملفات عن محور «ملف مصور»، بالإضافة إلى 4 أعمال من المحور «العام» منها عملان ملونان وعملان بالأبيض والأسود. محور التصوير الرياضي كان حاضراً بـ 4 أعمال، و4 أعمال أخرى لمحور مقاطع فيديو قصيرة «لمنصات التواصل الاجتماعي».

الميداليات المقدمة عبارة عن قطعة فنية مصقولة مطلية بالنيكل قطرها 15 سم، وقد نقش عليها اسم الجائزة باللغتين، الميدالية من تصميم الفنان الإماراتي، وعضو مجلس أمناء الجائزة، مطر بن لاحج وصناعة «توماس فاتوريني» الشهيرة في المملكة المتحدة.

وقد فاز عن محور الاستدامة، من الفلبين انتوني تاريو اوستريا، ومن الإمارات عمران الأنصاري، ومن البحرين عيسى إبراهيم، ومن إيران محمد عطائى محمدى.

وعن محور «ملف مصور»، فاز كل من الفلسطينيين عبد الرحمن الكحلوت، وعبد الرحمن زقوت، والبلجيكي بينيه فيرون، والصيني باوشينغ لين. أما في «المحور العام – الأبيض والأسود» فقد فاز من الهند جاجديب راجبوت، ومن سلوفينيا بينو ساردزيك. وعن نفس المحور فئة الملوّن، فاز الكولومبي برناردو هيرنانديز والفيتنامي فان نات دانغ ثو.

وفي محور «التصوير الرياضي»، فقد فاز كل من السنغافوري أحمد إسكندر عبدالله، ومن ميانمار ميات زاو هين، ومن كولومبيا لويس هنري أغوديلو كانو، ومن إندونيسيا محمد أكبر.

وفي محور مقاطع الفيديو القصيرة «لمنصات التواصل الاجتماعي»، فقد فاز كل من: من السعودية بثينة الحارثي، ومن الهند شانثا كومار، ومن اليابان ريكو تاكاهاشي، ومن مولدوفا ماكسيم بيتيسور.