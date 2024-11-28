«كا إف في» يموّل شبكة نقل وطنية ألمانية للهيدروجين الأخضر

أعلن مصرف «كا إف في» العام الألماني للتنمية أمس عن دعم بقيمة 24 مليار يورو لإقامة شبكة نقل وطنية للهيدروجين الأخضر الذي يُعرَّف عنه كمصدر للطاقة بديل من الوقود الأحفوري.

ورأى رئيس مجلس «كا إف في» ستيفان وينتلز في بيان أن «بناء شبكة الهيدروجين المركزية» الذي يُعَدّ العنصر الأساسي في استراتيجية الطاقة الحكومية «أمر بالغ الأهمية لتطوير الهيدروجين الأخضر» الذي تحتاج إليه الصناعة خصوصاً.

وتعتزم ألمانيا إنشاء شبكة من خطوط أنابيب الهيدروجين يبلغ طولها 9040 كيلومتراً قبل 2023، يشارك بتمويلها مصرف «كا إف في».

وسيتم تمويل الشبكة من الضرائب على المستخدمين، كما هي الحال بالنسبة للغاز والكهرباء. لكن نظراً لأن عدداً قليلاً من الشركات ستستخدم الشبكة في البداية، ستساعدها الدولة عبر ذراعها المالية «كا إف في» لتخفيف العبء الكبير عنها.

وتعوّل ألمانيا على الهيدروجين كوسيلة لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء، بعدما أغلقت آخر مفاعلاتها النووية عام 2023 وستتوقف عن استخدام الفحم خلال العقد المقبل.