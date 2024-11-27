نموذج جديد لتقييمات المباني الموفرة للطاقة

طور باحثون من جامعة أوساكا متروبوليتان طريقة تقييم جديدة، لتحسين تقييمات الطاقة في مواجهة تغير المناخ، حيث يستخدم هذا النهج نموذجاً إحصائياً لتوضيح الترابط بين العوامل الجوية المتعددة، مما يتيح إنشاء بيانات طقس أكثر واقعية وموثوقية لتقييمات الطاقة.

وبدأ الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «ساينتفيك ريبورتز»، بنمذجة ثلاثة عوامل رئيسية - درجة الحرارة والإشعاع الشمسي والرطوبة - عند الظهر من كل يوم، ووسّعوا النموذج تدريجياً لتغطية عام كامل، وتوليد بيانات على مدار 24 ساعة لمدة 365 يوماً.

وتطابقت البيانات الناتجة بشكل وثيق مع السجلات الجوية الأصلية، مما يثبت دقة الطريقة، ومن خلال محاكاة أفضل للظروف الجوية الواقعية، توفر الطريقة أساساً أكثر موثوقية لتصميم المباني الموفرة للطاقة.